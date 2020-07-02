В Тверской области от коронавируса к 2 июля вылечились 2618 жителей

2 Июль 2020 2020-07-02T12:06:23+03:00

За сутки в регионе выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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За последние сутки в Тверской области подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом. За все время пандемии на 2 июля в регионе заразилось 3712 человек.

Вылечилось от коронавируса на сегодняшний день 2618 (+1 за последние сутки) жителей Верхневолжья.

1022 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Скончалось 72 человека. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 116630, в том числе за последние сутки проведено 475.

ИСТОЧНИК KP.RU