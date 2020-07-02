В Тверской области от коронавируса к 2 июля вылечились 2618 жителей
За последние сутки в Тверской области подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом. За все время пандемии на 2 июля в регионе заразилось 3712 человек.
Вылечилось от коронавируса на сегодняшний день 2618 (+1 за последние сутки) жителей Верхневолжья.
1022 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Скончалось 72 человека. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.
За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 116630, в том числе за последние сутки проведено 475.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Твери 2020: последние новости»