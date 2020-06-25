2020-06-25T16:26:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В тверском отделении Пенсионного фонда рассказали, как не стоять в очередях

Сотрудники ведомства напоминают, что приём ведётся строго по записи
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Собираясь в Пенсионный фонд, позвоните и запишитесь на приём заранее.Собираясь в Пенсионный фонд, позвоните и запишитесь на приём заранее.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Тверское отделение Пенсионного фонда РФ напоминает: приём специалисты ведомства ведут только по предварительной записи. Это делается для снижения риска распространения коронавируса при толчее в очередях.

Также стоит помнить, что многие вопросы можно решить вообще не выходя из дома, воспользовавшись сервисом "Личный кабинет" на сайте фонда или через портал Госуслуг.

Записаться на приём к специалистам ПФР можно на сайте фонда или по телефону единого контакт - центра Тверской области 8 (4822)45-20-80.

В районах области работают свои телефоны:

.

.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В курице с предприятия в Тверской области нашли листерии
В Тверской области отменили обязательную запись в МФЦ
В тверском отделении Пенсионного фонда рассказали, как не стоять в очередях
Ботанический сад Твери приглашает на прогулки по парку
У тверских бизнесменов еще есть время на подачу заявлений по госсубсидиям
В Твери уже неделю ищут пропавшую молодую женщину
Тверскую область назвали самым популярным регионом для отдыха на Волге
Собственник убрал свалку и устроил огород на сельхозземлях в Тверской области
В Твери нашли сливочное масло с пищевыми добавками
В онлайн-турнире по шахматам отличились участники из Тверской области
Жителям Тверской области напомнили о правилах безопасности на воде
В Тверской области более 3000 семей получили подарки для новорожденных
В нескольких колледжах Тверской области усилят безопасность
Жителей Тверской области предупредили о жаре в ближайшие два дня
В Тверской области все меньше людей заражаются коронавирусом
Росгвардейцы в Тверской области проверили безопасность на участках для голосования
Сотрудники следственного управления по Тверской области поздравили ветеранов с юбилеем Парада Победы
Вертолет санавиации МЧС трижды вылетал в районы Тверской области
В Тверской области открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя призвал жителей исполнить свой гражданский долг
В Тверской области отгремели салюты в честь 75-летия Победы
В Твери открылись Городской сад, парк Победы, парк "Тьмака" и Ботанический сад
Несовершеннолетняя девушка нашлась в Тверской области