В тверском отделении Пенсионного фонда рассказали, как не стоять в очередях
Тверское отделение Пенсионного фонда РФ напоминает: приём специалисты ведомства ведут только по предварительной записи. Это делается для снижения риска распространения коронавируса при толчее в очередях.
Также стоит помнить, что многие вопросы можно решить вообще не выходя из дома, воспользовавшись сервисом "Личный кабинет" на сайте фонда или через портал Госуслуг.
Записаться на приём к специалистам ПФР можно на сайте фонда или по телефону единого контакт - центра Тверской области 8 (4822)45-20-80.
В районах области работают свои телефоны:
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ИСТОЧНИК KP.RU
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