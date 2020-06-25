В тверском отделении Пенсионного фонда рассказали, как не стоять в очередях

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:26:40+03:00

Собираясь в Пенсионный фонд, позвоните и запишитесь на приём заранее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Тверское отделение Пенсионного фонда РФ напоминает: приём специалисты ведомства ведут только по предварительной записи. Это делается для снижения риска распространения коронавируса при толчее в очередях.

Также стоит помнить, что многие вопросы можно решить вообще не выходя из дома, воспользовавшись сервисом "Личный кабинет" на сайте фонда или через портал Госуслуг.

Записаться на приём к специалистам ПФР можно на сайте фонда или по телефону единого контакт - центра Тверской области 8 (4822)45-20-80.

В районах области работают свои телефоны:

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ИСТОЧНИК KP.RU