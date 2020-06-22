2020-06-22T23:29:02+03:00
Звезды

Фотовыставка «Бессмертный полк. Эпизоды войны» открывается в Твери

Часть представленных материалов представлена посетителям впервые
Ирина ТАРАСОВА
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На выставке представлена фотодокументальная хроника военных лет и рассказано о судьбах бессмертных героев. Фото: из архива ТОДНТНа выставке представлена фотодокументальная хроника военных лет и рассказано о судьбах бессмертных героев. Фото: из архива ТОДНТ
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23 июня в преддверии Парада Победы в Москве в Тверском областном Доме народного творчества (ТОДНТ) открывается фотодокументальная выставка «Бессмертный полк. Эпизоды войны». Экспозиция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На выставке представлена фотодокументальная хроника военных лет и рассказано о судьбах бессмертных героев.

- Большинство из этих работ было передано фронтовиками или их родственниками в бывший Музей комсомольской славы имени Л. Чайкиной, - рассказывают сотрудники ТОДНТ, где и хранятся сегодня эти материалы. - Часть представленных фотографий и документов представлена посетителям впервые. Это уникальные снимки героических лётчиков 174-го штурмового авиаполка Ленинградского фронта, любительские снимки школьников – участников строительства оборонительных сооружений на линии Селижарово-Ржев-Осташков, а также снимки героев борьбы в тылу врага.

Создатели экспозиции интригуют, что особый интерес представляют военные документы и письма, которые, отражают реальные факты операций и боевых действий, проводимых на территории Калининской области.

Выставка будет работать до 29 августа. В сокращенном варианте экспозиция доступна для просмотра на виртуальной платформе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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