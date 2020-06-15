В ДТП под Бологое при опрокидывании автомобиля три пассажира получили травмы

15 Июнь 2020 2020-06-15T22:39:25+03:00

Три пассажира получили травмы. Фото: УГИБДД по Тверской области

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15 июня в Бологовском районе Тверской области произошло ДТП с тремя пострадавшими.

В Управлении ГИБДД по Тверской области сообщают подробности аварии. На 9 км автодороги Бологое-Кенцы-Березовый рядок-Демидова горка занесло автомобиль "Рено Сандеро", после чего он опрокинулся.

В ДТП пострадали три взрослых пассажира, угрозы их жизням нет.

24-летний водитель "Рено" был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU