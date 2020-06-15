В кефире из Твери нашли кишечную палочку
Нарушения выявил Россельхознадзор
В кефире из Твери нашли кишечную палочкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пробы молочной продукции были отобраны инспектором Управления Россельхознадзора по Тверской области на одном из тверских предприятий в мае этого года.
Образцы были переданы на экспертизу в Тверскую межобластную ветлабораторию, где в ходе проверки в пробах 1% кефира обнаружено несоответствие по показателю БГКП – бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.
Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU