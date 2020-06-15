15 Июнь 2020 2020-06-15T21:19:54+03:00

В кефире из Твери нашли кишечную палочку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Пробы молочной продукции были отобраны инспектором Управления Россельхознадзора по Тверской области на одном из тверских предприятий в мае этого года.

Образцы были переданы на экспертизу в Тверскую межобластную ветлабораторию, где в ходе проверки в пробах 1% кефира обнаружено несоответствие по показателю БГКП – бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU