В Твери будут репетировать парад Победы, который отменили из-за коронавируса
В Твери в связи с подготовкой к торжественному прохождению войск Тверского территориального гарнизона, посвященному Дню Победы, на некоторое время будут перекрывать улицу Советскую.
Согласно распоряжению администрации, движение и парковка всех видов транспорта по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, будут ограничены:
- с 22:00 вечера 18 июня до 1:00 ночи 19 июня;
- с 22:00 вечера 22 июня до 1:00 ночи 23 июня;
- с 22:00 вечера до 24:00 ночи 23 июня.
Стоит отметить, что постановление об ограничении движения было опубликовано на сайте администрации 11 июня. Вечером того же дня стало известно, что парады в Твери и Ржеве отменены из-за коронавируса по рекомендации Роспотребнадзора.
Провести торжества планировали 24 июня, новая дата пока неизвестна.
ИСТОЧНИК KP.RU