В Твери будут репетировать парад Победы, который отменили из-за коронавируса

15 Июнь 2020 2020-06-15T21:11:55+03:00

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В Твери в связи с подготовкой к торжественному прохождению войск Тверского территориального гарнизона, посвященному Дню Победы, на некоторое время будут перекрывать улицу Советскую.

Согласно распоряжению администрации, движение и парковка всех видов транспорта по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, будут ограничены:

- с 22:00 вечера 18 июня до 1:00 ночи 19 июня;

- с 22:00 вечера 22 июня до 1:00 ночи 23 июня;

- с 22:00 вечера до 24:00 ночи 23 июня.

Стоит отметить, что постановление об ограничении движения было опубликовано на сайте администрации 11 июня. Вечером того же дня стало известно, что парады в Твери и Ржеве отменены из-за коронавируса по рекомендации Роспотребнадзора.

Провести торжества планировали 24 июня, новая дата пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU