В Тверской области двое мужчин обвиняются в убийстве третьего
Преступление было совершено в феврале 2020 года. Двое жителей села Святое Осташковского городского округа сильно избили совего знакомого, на автомобиле вывезли его на берег реки Осницкая и продолжили избивать. После того, как мужчина перестал подавать признаки жизни, злоумышленники вытащили его на лед. Под тяжестью тела мужчины лед провалился, и пострадавший утонул. Обвиняемые с места преступления скрылись.
Следователями, вместе с полицейскими, удалось задержать преступников по горячим следам.
По результатам ряда экспертиз и других доказательств их причастность к совершению преступления была доказана.
Уголовное дело по п. "ж" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) передано в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU