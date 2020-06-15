2020-06-15T20:47:34+03:00
Происшествия

В Тверской области двое мужчин обвиняются в убийстве третьего

Уголовное дело передано в суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Уголовное дело направлено в судУголовное дело направлено в судФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Преступление было совершено в феврале 2020 года. Двое жителей села Святое Осташковского городского округа сильно избили совего знакомого, на автомобиле вывезли его на берег реки Осницкая и продолжили избивать. После того, как мужчина перестал подавать признаки жизни, злоумышленники вытащили его на лед. Под тяжестью тела мужчины лед провалился, и пострадавший утонул. Обвиняемые с места преступления скрылись.

Следователями, вместе с полицейскими, удалось задержать преступников по горячим следам.

По результатам ряда экспертиз и других доказательств их причастность к совершению преступления была доказана.

Уголовное дело по п. "ж" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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