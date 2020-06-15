В Тверской области клещи покусали 2266 человек

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:59:48+03:00

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В Тверской области продолжается мониторинг ситуации по клещевым инфекциям.

По данным Управления Роспотребнадзора по Тверской области, за прошедшую неделю в медицинские организации области обратилось 344 человека, из них 45% детей. С начала сезона клещи покусали 2266 человек. Этот показатель на 36,5% ниже аналогичного периода 2019 года.

При исследовании клещей, снятых с людей, в одном случае обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 16,4% выявлен возбудитель клещевого боррелиоза.

В регионе проводятся акарицидные обработки от клещей и контроль их эффективности. На 15 июня обработано более 133 га, в т.ч. в летних оздоровительных учреждениях - 114,8 га, в 67% проведён контроль эффективности обработок, клещей не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU