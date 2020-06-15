Прокуратура Тверской области проводит проверки по фактам происшествий с детьми на воде
В Тверской области в связи с проихошедшими чрезвычайными ситуациями на воде с участием детей организованы прокурорские проверки.
Так, Кимрским межрайонным прокурором инициирована проверка по факту ЧП в Кимрах, где на реке Волга несовершеннолетний погиб в результате опрокидывания гидроцикла.
Прокурором Калининского района выясняются обстоятельств несчастного случае на воде с шестилетним ребенком.
Осташковским межрайонным прокурором устанавливаются причины травмирования несовершеннолетней при катании на буксируемом баллоне (ватрушке) на озере Селигер.
Проверки находятся на контроле прокуратуры Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU