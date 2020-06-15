Прокуратура Тверской области проводит проверки по фактам происшествий с детьми на воде

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:52:20+03:00

Прокуратура проводит проверки по фактам ЧП на воде с детьми Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

По их результатам будут приняты меры прокурорского реагирования

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В Тверской области в связи с проихошедшими чрезвычайными ситуациями на воде с участием детей организованы прокурорские проверки.

Так, Кимрским межрайонным прокурором инициирована проверка по факту ЧП в Кимрах, где на реке Волга несовершеннолетний погиб в результате опрокидывания гидроцикла.

Прокурором Калининского района выясняются обстоятельств несчастного случае на воде с шестилетним ребенком.

Осташковским межрайонным прокурором устанавливаются причины травмирования несовершеннолетней при катании на буксируемом баллоне (ватрушке) на озере Селигер.

Проверки находятся на контроле прокуратуры Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU