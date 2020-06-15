Житель Твери оставил велосипед в подъезде, а его украли

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:43:45+03:00

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В полицию обратился 42-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что ночью 12 июня из подъезда дома неизвестные похитили его велосипед. Ущерб составил 20 000 рублей.

Выяснилось, что злоумышленники смогли спилить защитный трос. Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого и установили подозреваемых. Ими оказались двое жителей областного центра 24 и 36 лет, оба неработающие. Мужчины сознались в содеянном и вернули похищенное.

По статье "Кража" фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU