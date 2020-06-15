2020-06-15T19:43:45+03:00
Происшествия

Житель Твери оставил велосипед в подъезде, а его украли

Злоумышленников задержали
Ольга ТРОФИМОВА
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Похитителей задержала полицияПохитителей задержала полицияФото: Василий ХОДАРЕВ
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В полицию обратился 42-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что ночью 12 июня из подъезда дома неизвестные похитили его велосипед. Ущерб составил 20 000 рублей.

Выяснилось, что злоумышленники смогли спилить защитный трос. Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого и установили подозреваемых. Ими оказались двое жителей областного центра 24 и 36 лет, оба неработающие. Мужчины сознались в содеянном и вернули похищенное.

По статье "Кража" фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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