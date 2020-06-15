2020-06-15T17:41:34+03:00
Общество

Тверские пенсионеры в дачный сезон могут выбрать удобный способ доставки пенсий

Пенсию можно забирать на почте, получать через банк или оформить доверенность
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
По статистике 45%в пенсионеров получают пенсии через почту и 55% - через банки.По статистике 45%в пенсионеров получают пенсии через почту и 55% - через банки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Пока длится дачный сезон, пенсионеры могут выбрать удобный способ доставки пенсии – на почте или через банк. О такой возможности напоминает Тверской отделение Пенсионного фонда РФ.

Сегодня, по статистике, 45%в пенсионеров получают пенсии через почту и 55% - через банки. По заявлению пенсионера деньги он может получать на дому или в кассе отделения почтовой связи в установленный графиком доставки пенсий день. Если в этот день пенсионер по каким-то причинам пенсию не получил, её можно забрать и позднее - до 24 числа текущего месяца.

В любое удобное время пенсию также можно получить в кассе банка или через банкомат. Тверское отделение ПФР перечисляет деньги в банки дважды в месяц – 11 и 21 числа.

Заявление об изменении способа доставка пенсии можно подать в «Личном кабинете» на сайте ПФР или портале госуслуг. Заявление можно также передать в территориальный орган ПФР или в МФЦ (лично или через представителя). Ещё один вариант - направить заявление по почте.

Если всё лето пенсионер не может сам получать пенсию, её может забирать кто-то из близких - по доверенности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В кефире из Твери нашли кишечную палочку
В Твери будут репетировать парад Победы, который отменили из-за коронавируса
В Тверской области двое мужчин обвиняются в убийстве третьего
В Тверской области всех участников очной сдачи ЕГЭ обеспечат средствами защиты
В Тверской области клещи покусали 2266 человек
Прокуратура Тверской области проводит проверки по фактам происшествий с детьми на воде
Житель Твери оставил велосипед в подъезде, а его украли
Тверские антимонопольщики защитили конкуренцию на кладбище в Кимрах
Тверские пенсионеры в дачный сезон могут выбрать удобный способ доставки пенсий
Грязевой фонтан из лопнувшей трубы окатил припаркованные машины в Твери
Ювелирные украшения и деньги стали добычей вора в Тверской области
Житель Тверской области перевозил на личном автомобиле крупную партию наркотиков
Мотоциклист опрокинулся в кювет в Тверской области
Фура застряла под железнодорожным мостом в Твери
И.о. руководителя СУ СК России по Тверской области полковник юстиции Бэликто Базаров проведет прием граждан
В Твери на площадке для новой детской больницы заложили первый камень
Прокуратура Тверской области добилась предоставления жилья сироте
В Тверской области мошенник обманывал доверчивых женщин в соцсети
Две иномарки попали в ДТП на улице Туполева в Твери
Пустая "скорая" со спецсигналами спровоцировала ДТП в Твери
24 многоквартирных дома введено в Тверской области с начала года
В Тверской области мужчина ударил полицейского кулаком по голове
По факту ЧП с гидроциклом на водоёме в Тверской области возбуждено уголовное дело
В Тверской области газифицируют несколько деревень одного из районов
В микрорайоне Южный Твери произошло ДТП с участием 9-летнего велосипедиста
В Тверской области лечение от коронавируса продолжают 1033 человека
Двух жителей Твери задержали по подозрению в организации 50 фирм-однодневок