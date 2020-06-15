Тверские пенсионеры в дачный сезон могут выбрать удобный способ доставки пенсий

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:41:34+03:00

По статистике 45%в пенсионеров получают пенсии через почту и 55% - через банки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пенсию можно забирать на почте, получать через банк или оформить доверенность

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Пока длится дачный сезон, пенсионеры могут выбрать удобный способ доставки пенсии – на почте или через банк. О такой возможности напоминает Тверской отделение Пенсионного фонда РФ.

Сегодня, по статистике, 45%в пенсионеров получают пенсии через почту и 55% - через банки. По заявлению пенсионера деньги он может получать на дому или в кассе отделения почтовой связи в установленный графиком доставки пенсий день. Если в этот день пенсионер по каким-то причинам пенсию не получил, её можно забрать и позднее - до 24 числа текущего месяца.

В любое удобное время пенсию также можно получить в кассе банка или через банкомат. Тверское отделение ПФР перечисляет деньги в банки дважды в месяц – 11 и 21 числа.

Заявление об изменении способа доставка пенсии можно подать в «Личном кабинете» на сайте ПФР или портале госуслуг. Заявление можно также передать в территориальный орган ПФР или в МФЦ (лично или через представителя). Ещё один вариант - направить заявление по почте.

Если всё лето пенсионер не может сам получать пенсию, её может забирать кто-то из близких - по доверенности.

ИСТОЧНИК KP.RU