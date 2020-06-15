2020-06-15T17:11:38+03:00
Происшествия

Грязевой фонтан из лопнувшей трубы окатил припаркованные машины в Твери

В городе проходят гидравлические испытания сетей
Виктория ТУШКОВА
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В центре Твери машины окатило грязью из прорвавшейся трубы. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Илья ТверскойВ центре Твери машины окатило грязью из прорвавшейся трубы. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Илья Тверской
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Сегодня, 15 июня, в первой половине дня на улице Крылова в Твери грязь из лопнувшей трубы окатила припаркованные рядом машины. Труба не выдержала гидравлических испытаний, которые сейчас там проходят.

Два автомобиля (легковые "Субару" и "Тойота") оказались облитыми грязью сверху донизу. На фото, опубликованных в сообществе "Подслушано у водителей. Тверь", видно, что мощная грязевая струя зацепила не только автомобили, но и стену дома.

Напомним, первый этап гидравлических испытаний в Твери стартовал 1 июня и должен закончиться сегодня, 15 июня. Коммунальщики об испытаниях предупреждали и не рекомендовали парковать авто на люках тепловых камер.

На втором этапе испытаний отключения горячей воды ждут жителей части Центрального и Пролетарского районов.

При появлении провалов грунта или выброса воды на поверхность не приближайтесь к месту провала и срочно сообщите в компанию "Тверская генерация" по телефону: (4822) 78-00-00 или в объединенную диспетчерскую службу города Твери: (4822) 34-87-07.

В центре Твери машины окатило грязью из прорвавшейся трубы. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Илья Тверской

В центре Твери машины окатило грязью из прорвавшейся трубы. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Илья Тверской

ИСТОЧНИК KP.RU

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