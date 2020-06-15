Ювелирные украшения и деньги стали добычей вора в Тверской области
В полицию обратилась 51-летняя жительница Бологовского района Тверской области. Женщина сообщила, что в ее доме произошел конфликт с мужчинами, в результате которого у нее пропали деньги и ювелирные отношения.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Криминалисты изъяли следы обуви и пальцев рук предполагаемого преступника.
В ходе розыска было установлено, что к совершению преступления причастен 38-летний нигде не работающий ранее судимый житель Бологовского района.
Мужчина сознался в совершенном преступлении. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU