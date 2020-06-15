2020-06-15T16:15:12+03:00
Происшествия

Ювелирные украшения и деньги стали добычей вора в Тверской области

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителльница Тверской области лишилась денег и украшенийЖителльница Тверской области лишилась денег и украшенийФото: Анна КОЛГАНОВА
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В полицию обратилась 51-летняя жительница Бологовского района Тверской области. Женщина сообщила, что в ее доме произошел конфликт с мужчинами, в результате которого у нее пропали деньги и ювелирные отношения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Криминалисты изъяли следы обуви и пальцев рук предполагаемого преступника.

В ходе розыска было установлено, что к совершению преступления причастен 38-летний нигде не работающий ранее судимый житель Бологовского района.

Мужчина сознался в совершенном преступлении. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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