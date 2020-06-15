Житель Тверской области перевозил на личном автомобиле крупную партию наркотиков

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:05:52+03:00

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В Тверской области сотрудники наркоконтроля ОМВД России по Конаковскому району выявили факт хранения наркотических средств.

Оперативники остановили автомобиль "Volkswagen Polo", принадлежащий 26-летнему жителю Конаково, и обнаружили под пассажирским сиденьем свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что оно является синтетическим наркотиком.

Водителя доставили в полицию для дачи показаний. Мужчина не стал отрицать свою вину и признался, что хранил наркотик для личных нужд без цели сбыта.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. На время следствия он помещен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU