2020-06-15T15:05:52+03:00
Происшествия

Житель Тверской области перевозил на личном автомобиле крупную партию наркотиков

Его задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы Фото: архив "КП"Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы Фото: архив "КП"
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В Тверской области сотрудники наркоконтроля ОМВД России по Конаковскому району выявили факт хранения наркотических средств.

Оперативники остановили автомобиль "Volkswagen Polo", принадлежащий 26-летнему жителю Конаково, и обнаружили под пассажирским сиденьем свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что оно является синтетическим наркотиком.

Водителя доставили в полицию для дачи показаний. Мужчина не стал отрицать свою вину и признался, что хранил наркотик для личных нужд без цели сбыта.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. На время следствия он помещен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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