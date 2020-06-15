Мотоциклист опрокинулся в кювет в Тверской области

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:57:49+03:00

В Тверской области мотоциклист получил травмы в ДТП Фото: Мария ЛЕНЦ

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Авария произошла накануне вечером, 14 июня, на 46-м км автодороги Осташков-Селижарово-Ржев в Селижаровском районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 49-летний мужчина, управляя мотоциклом "Хонда", съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП он получил травмы, не угрожающие жизни. Ехал в шлеме и с документами, признаков алкогольного опьянения у пострадавшего нет.

ИСТОЧНИК KP.RU