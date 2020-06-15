Мотоциклист опрокинулся в кювет в Тверской области
Угрозы жизни нет
В Тверской области мотоциклист получил травмы в ДТПФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария произошла накануне вечером, 14 июня, на 46-м км автодороги Осташков-Селижарово-Ржев в Селижаровском районе Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 49-летний мужчина, управляя мотоциклом "Хонда", съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП он получил травмы, не угрожающие жизни. Ехал в шлеме и с документами, признаков алкогольного опьянения у пострадавшего нет.
ИСТОЧНИК KP.RU