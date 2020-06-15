Фура застряла под железнодорожным мостом в Твери
Никто не пострадал
В Твери фура застряла под мостом Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Оксана Михайлова
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ДТП произошло утром 15 июня в Пролетарском районе Твери. Водитель, управляя большегрузом, не учел высоту железнодорожного моста на проспекте Калинина и застрял под ним.
Фотографиями происшествия поделились очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь". Участники сообщества также отмечают, что подобные инциденты случаются на данном участке дороги довольно часто и предупреждают водителей грузовых машин о том, что необходимо заранее планировать маршруты следования и внимательно смотреть на дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU