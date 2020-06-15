2020-06-15T14:45:03+03:00
Общество

И.о. руководителя СУ СК России по Тверской области полковник юстиции Бэликто Базаров проведет прием граждан

Речь пойдет о коррупционных преступлениях
Ольга ТРОФИМОВА
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И.о. руководителя СУ СК России по Тверской области полковник юстиции Бэликто Базаров проведет прием граждан Фото: СУ СК РФ по Тверской областиИ.о. руководителя СУ СК России по Тверской области полковник юстиции Бэликто Базаров проведет прием граждан Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В четверг, 18 июня, прием граждан по вопросам выявления, предупреждения и расследования преступлений коррупционной направленности проведет и.о. руководителя следственного управления СК России по Тверской области полковник юстиции Бэликто Базаров.

Прием пройдет в здании следственного управления по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д.15 с 10:00 до 12:00.

Предварительная запись осуществляется по телефонам: (4822) 65-63-31, 65-63-34, 65-63-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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