2020-06-15T14:32:12+03:00
Общество

Прокуратура Тверской области добилась предоставления жилья сироте

Решение суда в силу не вступило
Ольга ТРОФИМОВА
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Решение суда в силу не вступило Фото: архив "КП"Решение суда в силу не вступило Фото: архив "КП"
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В Бежецкую межрайонную прокуратура обратилась 22-летняя местная жительница. Надзорным органом была проведена проверка и установлено, что заявительница, имея статус сироты, не обеспечена жилым помещением.

Девушка включена в список лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений, однако, после окончания колледжа жильем не обеспечена и вынуждена проживать на съемной квартире.

В защиту жилищных прав девушки межрайонный прокурор обратился с иском в суд, который обязал администрацию Бежецкого района и министерство социальной защиты населения Терской области предоставить заявительнице благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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