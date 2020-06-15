Прокуратура Тверской области добилась предоставления жилья сироте

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:32:12+03:00

Решение суда в силу не вступило Фото: архив "КП"

Решение суда в силу не вступило

Изменить размер текста: A A

В Бежецкую межрайонную прокуратура обратилась 22-летняя местная жительница. Надзорным органом была проведена проверка и установлено, что заявительница, имея статус сироты, не обеспечена жилым помещением.

Девушка включена в список лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений, однако, после окончания колледжа жильем не обеспечена и вынуждена проживать на съемной квартире.

В защиту жилищных прав девушки межрайонный прокурор обратился с иском в суд, который обязал администрацию Бежецкого района и министерство социальной защиты населения Терской области предоставить заявительнице благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU