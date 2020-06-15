В Твери на площадке для новой детской больницы заложили первый камень

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:12:12+03:00

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15 июня подписан контракт Госкорпорации Ростех и правительства Тверской области на строительство нового комплекса детской областной клинической больницы. Губернатор Игорь Руденя и глава Ростеха Сергей Чемезов тут же заложили первый, символический, камень под будущую стройку.

Построить ДОКБ планируется за три года. Здание медцентра спроектировано в виде двух шестиэтажных (включая один подземный уровень) корпусов, соединенных тремя галереями. Больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год.

На создание новой клиники из федерального бюджета выделено более 4,6 млрд рублей, из регионального – порядка 1,2 млрд рублей. Строительством займется дочерняя организация госкорпорации Ростех — компания «РТ-СоцСтрой».

ИСТОЧНИК KP.RU