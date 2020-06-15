В Тверской области мошенник обманывал доверчивых женщин в соцсети

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:24:58+03:00

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В Твери завершено расследование уголовного дела о мошенничестве на 500 тысяч рублей.

По ранее обнародованной информации, в полицию обратились сразу несколько жительниц Верхневолжья, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области.

Женщины рассказали, что в соцсети знакомились с мужчиной, который под предлогом трудной жизненной ситуации просил у них денег в долг и обещал вернуть при встрече. Но после получения требуемой суммы пропадал из поля зрения.

Полиция вышла на след злоумышленника - 34-летнего жителя Конаково и его сообщницы - 33-летней жительницы Конаково.

- Установлена причастность обвиняемых к 15 эпизодам противоправной деятельности. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил порядка полмиллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU