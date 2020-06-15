2020-06-15T14:13:26+03:00
Происшествия

Две иномарки попали в ДТП на улице Туполева в Твери

Пострадал один из водителей
Ольга ТРОФИМОВА
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На Туполева столкнулись две иномарки, есть пострадашийНа Туполева столкнулись две иномарки, есть пострадашийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 15 июня в районе дома №33 по улице Туполева в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке столкнулись два автомобиля.

Водитель автомобиля "Тойота" по касательной задел автомобиль "Шкода" под управлением женщины. Обе машины двигались по левым полосам навстречу друг другу, водитель "Тойоты" пояснил, что взял левее, потомучто его подрезали.

В результате ДТП пострадала водитель "Шкоды". Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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