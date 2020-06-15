Две иномарки попали в ДТП на улице Туполева в Твери

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:13:26+03:00

На Туполева столкнулись две иномарки, есть пострадаший Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пострадал один из водителей

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Авария произошла 15 июня в районе дома №33 по улице Туполева в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке столкнулись два автомобиля.

Водитель автомобиля "Тойота" по касательной задел автомобиль "Шкода" под управлением женщины. Обе машины двигались по левым полосам навстречу друг другу, водитель "Тойоты" пояснил, что взял левее, потомучто его подрезали.

В результате ДТП пострадала водитель "Шкоды". Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU