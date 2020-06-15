2020-06-15T14:00:58+03:00
Происшествия

Пустая "скорая" со спецсигналами спровоцировала ДТП в Твери

Машина проехала на запрещающий сигнал светофора
Ирина ТАРАСОВА
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После аварии машину "скорой" отбуксировала "буханка" с красным крестом.После аварии машину "скорой" отбуксировала "буханка" с красным крестом.Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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15 июня в Твери на улице Горького у дома №81а произошло столкновение двух автомашин - "скорой" и "Ниссан Тииды".

В результате ДТП пострадал водитель "Ниссана", 52-летний мужчина. Угрозы его жизни нет.

Что касается подробностей, то машина скорой помощи ехала со спецсигналами по улице Благоева от улицы Хрустальной в сторону набережной на запрещающий сигнал светофора.

"Ниссан"в свою очередь двигался по улице Горького от Ленинградской заставы в сторону площади Мира на разрешающий сигнал.

После аварии машину "скорой" отбуксировала "буханка" с красным крестом.

- "Скорая" ехала пустая, не на вызов. Водитель возвращался на базу. Признаков алкогольного опьянения у него не выявлено, - отмечают в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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