24 многоквартирных дома введено в Тверской области с начала года

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:41:45+03:00

Всего в 2020 году запланировано увеличение объемов ввода жилья до 724 тыс. кв. м. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

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С начала этого года в регионе по нацпроекту «Жильё и городская среда» введено более 160 тыс. кв. м жилья. Сдано 807 индивидуальных домов общей площадью свыше 114 тыс.кв.м. и 24 многоквартирные дома (на 853 квартиры) площадью в 46,05 тыс.кв.м.

Больше всего жилых многоквартирных домов построено в Твери. Введены также дома в Торжке, деревнях Батино, Брусилово, Кривцово и посёлке Заволжский Калининского района. .

Всего в 2020-м запланировано увеличение объемов ввода жилья до 724 тыс. кв. м.

По мнению губернатора Игоря Рудени, строительство соцобъектов, ремонт дорог и ввод нового жилья должны продолжаться в запланированных объемах, несмотря на пандемию.

Всего в регионе до 2024 года включительно по нацпроекту планируют ввести более 4,5 млн кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU