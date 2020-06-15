24 многоквартирных дома введено в Тверской области с начала года
С начала этого года в регионе по нацпроекту «Жильё и городская среда» введено более 160 тыс. кв. м жилья. Сдано 807 индивидуальных домов общей площадью свыше 114 тыс.кв.м. и 24 многоквартирные дома (на 853 квартиры) площадью в 46,05 тыс.кв.м.
Больше всего жилых многоквартирных домов построено в Твери. Введены также дома в Торжке, деревнях Батино, Брусилово, Кривцово и посёлке Заволжский Калининского района. .
Всего в 2020-м запланировано увеличение объемов ввода жилья до 724 тыс. кв. м.
По мнению губернатора Игоря Рудени, строительство соцобъектов, ремонт дорог и ввод нового жилья должны продолжаться в запланированных объемах, несмотря на пандемию.
Всего в регионе до 2024 года включительно по нацпроекту планируют ввести более 4,5 млн кв. м.
ИСТОЧНИК KP.RU
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