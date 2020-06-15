2020-06-15T13:41:45+03:00
Общество

24 многоквартирных дома введено в Тверской области с начала года

Согласно нацпроекту в регионе запланировано увеличить объемы жилого строительства
Александр ЖМУЛИН
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Всего в 2020 году запланировано увеличение объемов ввода жилья до 724 тыс. кв. м.Всего в 2020 году запланировано увеличение объемов ввода жилья до 724 тыс. кв. м.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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С начала этого года в регионе по нацпроекту «Жильё и городская среда» введено более 160 тыс. кв. м жилья. Сдано 807 индивидуальных домов общей площадью свыше 114 тыс.кв.м. и 24 многоквартирные дома (на 853 квартиры) площадью в 46,05 тыс.кв.м.

Больше всего жилых многоквартирных домов построено в Твери. Введены также дома в Торжке, деревнях Батино, Брусилово, Кривцово и посёлке Заволжский Калининского района. .

Всего в 2020-м запланировано увеличение объемов ввода жилья до 724 тыс. кв. м.

По мнению губернатора Игоря Рудени, строительство соцобъектов, ремонт дорог и ввод нового жилья должны продолжаться в запланированных объемах, несмотря на пандемию.

Всего в регионе до 2024 года включительно по нацпроекту планируют ввести более 4,5 млн кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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