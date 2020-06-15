В Тверской области мужчина ударил полицейского кулаком по голове

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:04:24+03:00

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Инцидент произошел 31 мая в одной из деревень Удомельского городского округа Тверской области. В полицию поступило сообщение о семейном конфликте.

По прибытии на место было установлено, что местный житель избил заявительницу. В отношении него начали составлять протокол об административно мправонарушении. На законные действия сотрудника полиции мужчина отреагировал агрессивно и ударил его кулаком по голове. В связи с полученными телесными повреждениями полицейский был госпитализирован.

Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU