В Тверской области газифицируют несколько деревень одного из районов
В Бежецком районе приступили к прокладке газопровода к нескольким деревням Сукроменского сельского поселения. Работы по строительству газовых сетей длиной в 13,3 км планируется завершить в 2021 году.
В итоге голубое топливо станет доступно для жителей деревень Бор Шкени, Кушалино, Плотники, Савельево и села Белое.
Строительство газопровода позволит эффективнее реализовать инвестпроект компании «Тверская земля» по созданию овцеводческой фермы, а также подключить к газопроводу 321 домовладение
Газификация ведётся по новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».
О том, что Тверская область будет в ней участвовать губернатор Игорь Руденя объявил еще в декабре 2019 года по итогам заседания Госсовета РФ. Недавно глава региона также сообщил, что до 1 октября будет окончательно оформлена программа актуализации газификации региона на 2021-2025 годы.
В 2020 году в регионе планируется построить более 137 км газовых сетей (включая межпоселковые газопроводы).
ИСТОЧНИК KP.RU
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