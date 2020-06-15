В Тверской области газифицируют несколько деревень одного из районов

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:03:30+03:00

1 октября текущего года будет окончательно оформлена программа актуализации газификации региона на пять лет, с 2021 года по 2025-й включительно. Фото: "КП" Архив

Для этого проложат газопроводы длиной в 13,3 км

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В Бежецком районе приступили к прокладке газопровода к нескольким деревням Сукроменского сельского поселения. Работы по строительству газовых сетей длиной в 13,3 км планируется завершить в 2021 году.

В итоге голубое топливо станет доступно для жителей деревень Бор Шкени, Кушалино, Плотники, Савельево и села Белое.

Строительство газопровода позволит эффективнее реализовать инвестпроект компании «Тверская земля» по созданию овцеводческой фермы, а также подключить к газопроводу 321 домовладение

Газификация ведётся по новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

О том, что Тверская область будет в ней участвовать губернатор Игорь Руденя объявил еще в декабре 2019 года по итогам заседания Госсовета РФ. Недавно глава региона также сообщил, что до 1 октября будет окончательно оформлена программа актуализации газификации региона на 2021-2025 годы.

В 2020 году в регионе планируется построить более 137 км газовых сетей (включая межпоселковые газопроводы).

ИСТОЧНИК KP.RU