В микрорайоне Южный Твери произошло ДТП с участием 9-летнего велосипедиста
Ребенка доставили в больницу
Во время движения ребенок въехал в заднюю дверь автомобиляФото: Алексей БУЛАТОВ
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15 июня в Твери на улице Можайского у дома №62 произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.
Сообщается, что во дворе дома на велосипеде катался 9-летний мальчик. Во время движения ребенок въехал в заднюю левую дверь также двигающегося по двору автомобиля ВАЗ-2114.
Водитель авто, 44-летний мужчина, был трезв.
- С диагнозом "ушибленная рана левой щеки" пострадавший ребенок был доставлен в Детскую областную клиническую больницу, - комментируют в УГИБДД по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU