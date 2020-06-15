В микрорайоне Южный Твери произошло ДТП с участием 9-летнего велосипедиста

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:31:34+03:00

Во время движения ребенок въехал в заднюю дверь автомобиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

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15 июня в Твери на улице Можайского у дома №62 произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

Сообщается, что во дворе дома на велосипеде катался 9-летний мальчик. Во время движения ребенок въехал в заднюю левую дверь также двигающегося по двору автомобиля ВАЗ-2114.

Водитель авто, 44-летний мужчина, был трезв.

- С диагнозом "ушибленная рана левой щеки" пострадавший ребенок был доставлен в Детскую областную клиническую больницу, - комментируют в УГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU