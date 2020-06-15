В Тверской области лечение от коронавируса продолжают 1033 человека

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:55:23+03:00

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В Тверской области за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 78 человек. Всего зараженных на 15 июня - 2728. За весь период из больниц выписаны 1645 человека (0 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

1033 пациентов (+78 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, зарегистрировано 50 смертельных случаев (0 за минувшие сутки).

По количеству зараженных в Тверской области на первом месте остается Тверь - 959 случаев, далее идут Кимры - 496 зараженных и Конаковский район - 253.

По стране зафиксировано 8246 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU