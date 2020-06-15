Двух жителей Твери задержали по подозрению в организации 50 фирм-однодневок

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:28:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Твери при силовой поддержке бойцов СОБР задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей двух жителей областного центра. Задержанные - директор и бухгалтер одной из местных фирм.

- По предварительным данным, свою незаконную деятельность злоумышленники осуществляли под видом строительных работ. Они организовали открытие порядка 50 фиктивных юридических лиц, на счета которых от заказчиков поступали денежные средства. От имени подконтрольных юридических лиц они осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денег, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Таким образом фигуранты незаконно заработали 14 миллионов рублей.

В офисах и по месту жительства проишли обыски. Изъята компьютерная техника, чековые книжки, мобильные телефоны, печати различных организаций, бухгалтерская документация.

По части 1 статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" и части 2 статьи 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность" возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, им грозит до семи лет лишения свободы. Ведется следствие.

Двое жителей Твери задержаны за незаконные махинации с деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU