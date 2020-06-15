Пятилетняя девочка получила травмы в ДТП на проспекте Калинина в Твери
Ее доставили в больницу
В ДТП пострадала маленькая девочкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 14 июня, в районе дома №66 по проспекту Калинина в Твери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "DATSUN On-Do", не выдержала безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "MITSUBISHI OUTLANDER", под управлением 57-летнего водителя и столкнулась с ним.
В результате ДТП пятилетняя девочка-пассажир автомобиля "DATSUN On-Do" с полученными травмами бригадой СМП доставлена в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU