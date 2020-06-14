В Тверской области мотоциклист врезался в отбойник
Угрозы жизни нет
Угрозы жизни пострадавшего нет Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 14 июня на 209-м км автодороги М-11 "Нева" в Калининском районе Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке мотоциклист на мотоцикле "Ямаха" наехал на отбойник.
В результате ДТП пострадал водитель. Угрозы жизни нет, признаков алкогольного опьянения нет. На момент аварии пострадавший был в шлеме и с документами.
ИСТОЧНИК KP.RU