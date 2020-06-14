2020-06-14T20:26:10+03:00
Происшествия

В Тверской области мотоциклист врезался в отбойник

Угрозы жизни нет
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Угрозы жизни пострадавшего нет Фото: УГИБДД России по Тверской областиУгрозы жизни пострадавшего нет Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла 14 июня на 209-м км автодороги М-11 "Нева" в Калининском районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке мотоциклист на мотоцикле "Ямаха" наехал на отбойник.

В результате ДТП пострадал водитель. Угрозы жизни нет, признаков алкогольного опьянения нет. На момент аварии пострадавший был в шлеме и с документами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области мотоциклист врезался в отбойник
Следователи начали доследственную проверку по факту ЧП на воде в Кимрах Тверской области
Двое подростков и мужчина перевернулись на гидроцикле на Волге в Тверской области
В Тверской области полицейские по "горячим следам" задержали автоугонщика
Ветинспекция планирует убрать кладбище домашних животных из Бобачевской рощи в Твери
Четыре легковушки столкнулись на улице Туполева в Твери, есть пострадавший
После коронавируса в Тверской области выздоровели еще 26 человек
Сомнительный знакомый обобрал собутыльницу в Тверской области
МЧС предупредило жителей Тверской области о сильном ветре
Дачного вора задержали полицейские в Тверской области
Тверской хор карельской песни «Кариелан койвуне» стал победителем Всероссийского онлайн-конкурса «Мода от народа»
Тверь вошла в десятку городов-лидеров по уровню качества жизни
На въезде в Максатиху Тверской области установили отреставрированный поклонный крест
Почти во всех районах Твери ожидаются точечные отключения электричества
Водитель "Тойоты" сбил мотоциклиста в Тверской области
Очередную сказку-онлайн от Тверского театра юного зрителя озвучила вся семья
Водитель Форда объезжал упавшее на дорогу дерево в Тверской области и столкнулся с другим автомобилем
В Тверской области молодой мужчина уложил спать свою знакомую и похитил 110 тысяч с ее карты