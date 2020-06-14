Двое подростков и мужчина перевернулись на гидроцикле на Волге в Тверской области
ЧП произошло около 17:00 вечера, 14 июня, на реке Волга в устье реки Кимрка в Кимрском районе Тверской области. Сообщение о том, что взрослый мужчина и двое детей - 12 и 15 лет перевернулись на гидроцикле, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.
- Двенадцатилетний подросток смог выплыть на берег, на нем был надет спасательный жилет. Остальных пострадавших ищут спасатели и водолазы, - сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте работают следователи СУ СК РФ по Тверской области, а также представители администрации города Кимры.
К поискам привлечены 35 человек, 11 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU