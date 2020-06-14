2020-06-14T14:58:53+03:00
Происшествия

В Тверской области полицейские по "горячим следам" задержали автоугонщика

Пропавший автомобиль вернули владелице
Ольга ТРОФИМОВА
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Автоугонщика задержали по "горячим следам"Автоугонщика задержали по "горячим следам"Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Старицкий отдел полиции МО МВД России "Ржевский" с заявлением об угоне автомобиля "Шевроле" обратилась 41-летняя жительница Старицы. Женщина сообщила, что иномарка была припаркована во дворе дома, откуда и была похищена.

Прибывшим на место происшествия полицейским хозяйка описала машину. На поиск транспортного средства были ориентированы патрульные экипажи ГИБДД и наряды оперативных служб.

В ходе розыска автомобиль был найден. Автоугонщиком оказался 28-летний ранее судимый местный житель. Молодой человек сознался в содеянном.

По части 1 статьи 166 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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