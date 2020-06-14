Ветинспекция планирует убрать кладбище домашних животных из Бобачевской рощи в Твери

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:49:13+03:00

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В Бобачевской роще, что в Московском районе Твери, появилось объявление о ликвидации кладбища домашних животных.

О том, что территорию очистят от стихийных захоронений, сообщило ТИА, со ссылкой на ГУ "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области. Провести работы планируется в период с 10 июля по 10 августа.

Животных в роще хоронят давно. Многим питомцам любящие хозяева даже возвели настоящие памятники и оградки, исправно носят цветы, венки и ухаживают за могилками.

Только вот захоронения эти несанкционированные, а трупы умерших животных подлежат не закапыванию, а утилизации - сжиганию.

Кстати, аналогичное кладбище было обнаружено в октябре 2019 года в Пролетарском районе Твери. Правда, как только о нем стало известно, захоронения ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU