2020-06-14T14:49:13+03:00
Общество

Ветинспекция планирует убрать кладбище домашних животных из Бобачевской рощи в Твери

Нелегальные захоронения уберут до 10 августа
Ольга ТРОФИМОВА
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Кладбище уберут из рощи до 10 августа Фото: ТИАКладбище уберут из рощи до 10 августа Фото: ТИА
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В Бобачевской роще, что в Московском районе Твери, появилось объявление о ликвидации кладбища домашних животных.

О том, что территорию очистят от стихийных захоронений, сообщило ТИА, со ссылкой на ГУ "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области. Провести работы планируется в период с 10 июля по 10 августа.

Животных в роще хоронят давно. Многим питомцам любящие хозяева даже возвели настоящие памятники и оградки, исправно носят цветы, венки и ухаживают за могилками.

Только вот захоронения эти несанкционированные, а трупы умерших животных подлежат не закапыванию, а утилизации - сжиганию.

Кстати, аналогичное кладбище было обнаружено в октябре 2019 года в Пролетарском районе Твери. Правда, как только о нем стало известно, захоронения ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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