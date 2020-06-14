Четыре легковушки столкнулись на улице Туполева в Твери, есть пострадавший

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:19:38+03:00

Четыре автомобиля столкнулись на улице Туполева в Твери Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла днем, 14 июня, на улице Туполева в Заволжском районе Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель автомобиля "Мазда Демио" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди стоящим автомобилем.

В результате в одной полосе в "паровозик" собрались четыре иномарки: "Мазда", "Форд Фокус", "Ниссан Альмера", "Форд Мондео".

Все водители трезвые. В ДТП пострадала 32-летняя пассажирка "Мазды". Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU