Четыре легковушки столкнулись на улице Туполева в Твери, есть пострадавший
Угрозы жизни нет
Четыре автомобиля столкнулись на улице Туполева в ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Авария произошла днем, 14 июня, на улице Туполева в Заволжском районе Твери.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель автомобиля "Мазда Демио" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди стоящим автомобилем.
В результате в одной полосе в "паровозик" собрались четыре иномарки: "Мазда", "Форд Фокус", "Ниссан Альмера", "Форд Мондео".
Все водители трезвые. В ДТП пострадала 32-летняя пассажирка "Мазды". Угрозы жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU