Сомнительный знакомый обобрал собутыльницу в Тверской области

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:33:16+03:00

Мужчина похитил у хозяйки квартиры 20 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

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В дежурную часть ОМВД России по Лихославльскому району обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что после вечера с малознакомым мужчиной из ее квартиры пропали 20 тысяч рублей.

Полицейские установили, что мужчина похитил деньги, пока женщина отвлеклась на домашние дела, и скрылся.

Предполагаемый злоумышленник был установлен. Им оказался 48-летний житель Твери.

Фигуранта задержали и доставили в полицию. Он сознался в содеянном. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU