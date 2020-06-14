После коронавируса в Тверской области выздоровели еще 26 человек

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:57:23+03:00

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В Тверской области за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 81 человека. Всего зараженных на 14 июня - 2650. За весь период из больниц выписаны 1645 человека (+26 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

955 пациентов (+55 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, зарегистрировано 50 смертельных случаев (0 за минувшие сутки).

По количеству зараженных в Тверской области на первом месте остается Тверь - 928 случаев, далее идут Кимры - 486 зараженных и Конаковский район - 240.

По стране зафиксировано 8835 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU