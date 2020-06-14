2020-06-14T10:08:37+03:00
Общество

МЧС предупредило жителей Тверской области о сильном ветре

Погода будет ясной
Ольга ТРОФИМОВА
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Несмотря на сильный ветер, погода будет яснойНесмотря на сильный ветер, погода будет яснойФото: Ольга ТРОФИМОВА
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В ближайшие 1-3 часа и в течение дня 14 июня в Тверской области ожидается усиление ветра до 15 м/с. Экстренное предупреждение разослало жителям региональное ГУ МЧС России.

Несмотря на ветер, по прогнозам синоптиков, погода будет ясной и солнечной.

Днем в воскрсенье воздух прогреется до +22 градусов, ночью прохладнее +9... +14.

Но уже с 15 июня жара постепенно начнет возвращаться в Тверскую область. +25 градусов тепла - в понедельник, а ко вторнику воздух прогреется до +29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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