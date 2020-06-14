2020-06-14T09:30:51+03:00
Происшествия

Дачного вора задержали полицейские в Тверской области

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Дачного вора задержали полицейские во РжевеДачного вора задержали полицейские во РжевеФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

В полицию обратился 21-летний житель Ржева. Молодой человек сообщил, что из сарая на его дачном участке неизвестный похитил мотокультиватор. Ущерб составил 10 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и соседей, изъяли следы и улики.

В ходе розыска предполагаемый преступник был установлен. Им оказался неработающий ранее судимый 48-летний житель Ржева. Мужчина сознался в содеянном и выдал похищенное.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие. Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После коронавируса в Тверской области выздоровели еще 26 человек
Сомнительный знакомый обобрал собутыльницу в Тверской области
МЧС предупредило жителей Тверской области о сильном ветре
Дачного вора задержали полицейские в Тверской области
Тверской хор карельской песни «Кариелан койвуне» стал победителем Всероссийского онлайн-конкурса «Мода от народа»
Тверь вошла в десятку городов-лидеров по уровню качества жизни
На въезде в Максатиху Тверской области установили отреставрированный поклонный крест
Почти во всех районах Твери ожидаются точечные отключения электричества
Водитель "Тойоты" сбил мотоциклиста в Тверской области
Очередную сказку-онлайн от Тверского театра юного зрителя озвучила вся семья
Водитель Форда объезжал упавшее на дорогу дерево в Тверской области и столкнулся с другим автомобилем
В Тверской области молодой мужчина уложил спать свою знакомую и похитил 110 тысяч с ее карты