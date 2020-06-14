Дачного вора задержали полицейские в Тверской области

14 Июнь 2020 2020-06-14T09:30:51+03:00

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы

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В полицию обратился 21-летний житель Ржева. Молодой человек сообщил, что из сарая на его дачном участке неизвестный похитил мотокультиватор. Ущерб составил 10 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и соседей, изъяли следы и улики.

В ходе розыска предполагаемый преступник был установлен. Им оказался неработающий ранее судимый 48-летний житель Ржева. Мужчина сознался в содеянном и выдал похищенное.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие. Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU