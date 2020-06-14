Дачного вора задержали полицейские в Тверской области
В полицию обратился 21-летний житель Ржева. Молодой человек сообщил, что из сарая на его дачном участке неизвестный похитил мотокультиватор. Ущерб составил 10 000 рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и соседей, изъяли следы и улики.
В ходе розыска предполагаемый преступник был установлен. Им оказался неработающий ранее судимый 48-летний житель Ржева. Мужчина сознался в содеянном и выдал похищенное.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
Ведется следствие. Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU