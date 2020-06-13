Тверской хор карельской песни «Кариелан койвуне» стал победителем Всероссийского онлайн-конкурса «Мода от народа»

13 Июнь 2020 2020-06-13T23:52:46+03:00

Заявки на участие принимались со всей страны, а победил тверской коллектив. Фото: ДК "Пролетарка"

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Народный хор карельской песни «Кариелан койвуне»(«Карельская березка») Тверского ДК «Пролетарка» стал победителем Открытого конкурса любительского творчества «Мода от народа».

Конкурс проходил в канун Дня России на Московском виртуальном подиуме. Его организаторами стал Московский Центр семьи и досуга «Астра».

Устроители решили познакомить всех желающих с особенностями национальных костюмов. На конкурс принимались фотографии народного костюма или как минимум двух предметов гардероба, сшитых руками участников. Кроме одежды организаторы оценивали и аксессуары, в частности, головные уборы и украшения.

Онлайн-показ представленных моделей одежды на виртуальном подиуме прошел под карельскую песню «Pellolla kukkazet», что и принесло коллективу заслуженную славу и Диплом Лауреатов I степени в номинации «Сценический костюм».

ИСТОЧНИК KP.RU