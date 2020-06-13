Тверь вошла в десятку городов-лидеров по уровню качества жизни

13 Июнь 2020 2020-06-13T23:18:59+03:00

Результаты исследования говорят о том, что в Твери в том числе - низкая конфликтность социальных отношений и высокая комфортность социальной среды Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

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Тверь вошла в десятку лидеров в рейтинге качества жизни в городах с населением более 250 тысяч человек. Столица Верхневолжья заняла девятое место.

Исследование проводил Финансовый университет при правительстве РФ. В рейтинге учитывались конфликтность экономических отношений, потребительская активность, склонность к миграции, а также интерес к культуре и образованию.

По ТОП-10 оказались Москва, Калуга, Санкт-Петербург, Тула, Рязань, Липецк, Брянск, Владимир, Тверь, и Воронеж. А вот худшими городами по качеству жизни оказались следующие города: Чита, Омск, Волжский, Нижневартовск и Улан-Удэ.

Расшифровывая результаты исследование, Финансовый университет поясняет:

- Города-лидеры по качеству жизни населения, отличаются значительной потребительской активностью, что свидетельствует о достаточно высоком уровне доходов жителей. В этих городах невелика готовность к миграции – население, как правило, не готово переезжать на новое место жительства в поисках работы и лучшей жизни. Здесь отмечается низкая конфликтность социальных отношений и высокая комфортность социальной среды, имеется достаточно высокое (по российским меркам) качество медицинского обслуживания, а также значительный интерес к образованию и культурным ценностям.

ИСТОЧНИК KP.RU