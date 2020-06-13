Почти во всех районах Твери ожидаются точечные отключения электричества

13 Июнь 2020 2020-06-13T19:39:11+03:00

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В Твери с началом следующей недели продолжатся плановые работы на электрических сетях. В связи с этим в городе запланированы очередные отключения электроэнергии. Проходить они будут в разные дни и разное время. Коснутся практически всех районов города.

График отключения выложило на своем сайте МУП «Тверьгорэлектро».

Заволжский район

15 июня с 9:00 до 16:00: ул. Ломоносова 75-91а; ул. 2-я Новозаводская 45-89,54-88/36; ул. 1-я Новозаводская 44-88, 49-89/30; б-р Затверецкий 60/2-68; ул. Туполева 4-12/45; пер. Ломоносова 1/62-17, 2/60-18; пер. 1-й Клубный 25-41, 26-46.

16 июня с 9:30 до 17:00: ул. Луначарского, 20, 26. 17 июня с 13:00 до 17:00: Петербургское ш., 32к1, 34, 36, 38 к1 ул. Оборонная, 6.

18 июня с 9:30 до 14:00: ул. 2-я Металлистов, 4 к.1, 6;

с 9:00 до 12:00: пер. Третьяковский 34-38, 35-49; п-д 2-й Добролюбова 2-8,1-5; п-д 1-й Добролюбова 2-6,1-5; п-д 3-й Добролюбова 2-6,1-7; ул. Ломоносова 90 – 154/20, 93-155; ул. 1-я Новозаводская 128/25 – 150/8, 131-151; ул. 2-я Новозаводская 128/31 – 152/14, 131-149; пер. Дурмановский 45-53,44-50; ул. Белинского 91/53-137,90-96; пер. Литейный 19 – 43,24-46; ул. Стрелковая 6/151 – 24; ул. Добролюбова 89 – 157/24, 84-136.

19 июня с 9:00 до 16:00: ул Кольцевая 2/26-30/34; ул. Звеньевая 31-53/29,30а-31/48; ул. Соревнования 31-23/47,32-48/25; ул. 1я Плеханова 31-47а,32-48/17; ул. Овощная 31-49,32а/46; ул. Продольная 31-33а, 32-38/2; п-д 2й Дачный 3-7,4-6; п-д 1й Дачный 3-7,6; ул. Дачная 21-29а;

с 9:30 до 16:00: ул. Луначарского, 9 к1.

Московский район

15 июня с 9:30 до 14:00: ул. Глинки, д. 88, 90, 94, 98; ул. Домоткановская, д.10; ул. Дальняя, д. 97; ул. Народная, д. 85, 87, 91, 93; с 9:00 до 16:00: п-д Волжский 8-12,9-13; п-д Офицерский 1-13, 2-10; п-д Загородный 10, 10а, 10б, 10/1.

17 июня с 9:00 до 16:00: ул. Крупской 23-59, 22-44; ул. Линейная 46-58; п-д 1-й Линейный 1-19, 2-16; ул Тургенева 43-55, 34-54; шос. Бурашевское 29- 41, 13-21; ул Кима 46-62, 33-49; ул Островского 34-56, 29-47; ул Загородная 23-35, 28-42.

18 июня с 9:00 до 16:00: ул Линейная 76-96,83-99; ул Луговая 13-23,14-24; ул Трудовая 3-25,2-24; ул Народная 1а-31а,2-26; ул Транспортная 44-50; ул Тургенева 73-85.

Пролетарский район

16 июня с 9:30 до 12:00: п-т 50 лет Октября, 30, 32, 34; 6-й Мигаловский п-д, 10;

с 9:00 до 16:00: ул 1-я Пески 1-43а, 2-44; пер. 4-й Пески 3-9, 2-8; пер. 3-й Пески 2,4; пер 2-й Пески 5а-11а, 8, 10; ул А. Степанова 10, 22а, 24а, 42а.

18 июня с 9:30 до 16:00: ул. Громова, д. 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 к.1.к.2, 22 к.1, к.2, 30 к.1.

ИСТОЧНИК KP.RU