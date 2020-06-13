Водитель "Тойоты" сбил мотоциклиста в Тверской области
Угрозы жизни пострадавшего нет
В аварии пострадал мотоциклист, угрозы его жизни нетФото: Сергей ГАПОН
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13 июня в 15.10 очередное ДТП с пострадавшим произошло в Осташкове Тверской области.
На улице Володарского у дома №177 произошло столкновение автомобиля "Тойота Королла" и мотоцикла.
- Водитель автомобиля при развороте не предоставил преимущество мотоциклу "Ямаха", ехавшему во встречном направлении, - уточняют в Управлении ГИБДД по Тверской области.
В аварии пострадал мотоциклист, угрозы его жизни нет. Он был в шлеме, правил дорожного движения не нарушал.
ИСТОЧНИК KP.RU