На въезде в Максатиху Тверской области установили отреставрированный поклонный крест

13 Июнь 2020 2020-06-13T20:21:05+03:00

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С недавних пор въезд в поселок Максатиха Тверской области со стороны областного центра украшает отреставрированный поклонный крест. Установили его здесь, по сообщению Тверской епархии, 5 июня.

Сообщается, что доставку креста организовал настоятель Всехсвятского храма Максатихи протоиерей Виталий Мартынюк. Помогали ему прихожане Всехсвятского храма.

Традиция ставить кресты возникла на Руси даже раньше ее крещения в 988 году. Согласно «Повести временных лет» святого Нестора Летописца, святая равноапостольная княгиня Ольга «нача требища и кумиры сокрушати и на тех местах нача кресты Христовы поставляти; кресты же Христовы знамения и чудеса творят и до сего дня, идеже святая поставила».

- Теперь отреставрированный поклонный крест будет благословлять жителей и гостей поселка Максатиха на пути в посёлок и при выезде из него, - отмечают в Тверской епархии.

Установка креста. Фото: Максатихинское благочиние

Установка креста. Фото: Максатихинское благочиние

ИСТОЧНИК KP.RU