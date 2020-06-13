2020-06-13T20:21:05+03:00
Общество

На въезде в Максатиху Тверской области установили отреставрированный поклонный крест

В благом деле принимали участие священник и прихожане
Ирина ТАРАСОВА
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Теперь отреставрированный поклонный крест будет благословлять жителей и гостей поселка Максатиха. Фото: Тверская епархияТеперь отреставрированный поклонный крест будет благословлять жителей и гостей поселка Максатиха. Фото: Тверская епархия
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С недавних пор въезд в поселок Максатиха Тверской области со стороны областного центра украшает отреставрированный поклонный крест. Установили его здесь, по сообщению Тверской епархии, 5 июня.

Сообщается, что доставку креста организовал настоятель Всехсвятского храма Максатихи протоиерей Виталий Мартынюк. Помогали ему прихожане Всехсвятского храма.

Традиция ставить кресты возникла на Руси даже раньше ее крещения в 988 году. Согласно «Повести временных лет» святого Нестора Летописца, святая равноапостольная княгиня Ольга «нача требища и кумиры сокрушати и на тех местах нача кресты Христовы поставляти; кресты же Христовы знамения и чудеса творят и до сего дня, идеже святая поставила».

- Теперь отреставрированный поклонный крест будет благословлять жителей и гостей поселка Максатиха на пути в посёлок и при выезде из него, - отмечают в Тверской епархии.

Установка креста. Фото: Максатихинское благочиние

Установка креста. Фото: Максатихинское благочиние

Установка креста. Фото: Максатихинское благочиние

Установка креста. Фото: Максатихинское благочиние

ИСТОЧНИК KP.RU

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