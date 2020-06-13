Водитель Форда объезжал упавшее на дорогу дерево в Тверской области и столкнулся с другим автомобилем
Пострадавшие - в обоих машинах
Водитель Форд Фокуса решил объехать упавшее на дорогу дерево. Фото: Серго Нарсия
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13 июня в 7:40 произошло ДТП с пострадавшими в Вышневолоцком районе Тверской области. Два автомобиля столкнулись на 37 км автодороги Вышний Волочек - Есиновичи - Кувшиново.
Водитель Форд Фокуса решил объехать упавшее на дорогу дерево и в этот момент столкнулся со встречным Хендай Туксоном.
- В дорожно-транспортном происшествии пострадали водители и пассажиры в обоих автомашинах, - отмечают в Управлении ГИБДД по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU