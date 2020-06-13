2020-06-13T11:56:26+03:00
Происшествия

В Тверской области молодой мужчина уложил спать свою знакомую и похитил 110 тысяч с ее карты

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Полиция быстро нашла и задержала подозреваемогоПолиция быстро нашла и задержала подозреваемогоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В полицию Конаковского района поступило заявление от 35-летней жительницы Твери. Женщина пояснила, что с её карты пропало более 100 тысяч рублей.

После уточнения деталей выяснилось, что до этого тверичанка гостила у своего 35-летнего знакомого в поселке Козлово Конаковского района. Мужчина знал, где лежит карта и её пин – код. Чем и воспользовался.

Правда, не сразу. Гостеприимный хозяин радушно принимал гостью, а после того, как она уснула, тихонечко, чтобы не разбудить, украл карту и снял с нее все наличные в ближайшем банкомате. Вернуть карту владелице он, кстати, не забыл.

В этом подозреваемый и признался после того, как его задержали по месту жительства. Как и в том, что чужими деньгами (110 тысячами рублей) распорядился по своему усмотрению.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Очередную сказку-онлайн от Тверского театра юного зрителя озвучила вся семья
Водитель Форда объезжал упавшее на дорогу дерево в Тверской области и столкнулся с другим автомобилем
В Тверской области молодой мужчина уложил спать свою знакомую и похитил 110 тысяч с ее карты
Жителей Тверской области приглашают присоединиться к акции «Эстафета здоровья»
Лоси все чаще становятся виновниками ДТП в Тверской области
В акции "Надень народное на День России" приняла участие и молодая мама из Твери
Похитителей икон задержали в Тверской области
В Твери скончалась от пневмонии врач высшей категории, кардиолог Лидия Кузьминская
Водитель, сбив 11-летнего ребенка в Тверской области, скрылся с места аварии
Сердца, флаги и стихи: Жители Тверской области признаются в любви к России
Ни звонков, ни интернета: абоненты МТС в Тверской области остались без связи
Гуляющим на бульваре Радищева в Твери не рекомендуется садиться на скамейки
Женщина-водитель не справилась с управлением, и автомобиль опрокинулся в кювет под Тверью
С Днем России жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя
В День России жителей Тверской области приглашают на концерты, мастер-классы и акции
В Тверской области проголосовать по Конституции смогут даже те, кто живет у черта на куличках
Игорь Руденя сообщил, что через три года Морозовские казармы в Твери расселят
Игорь Руденя рассказал, какие районы газифицируют в Тверской области
"Нашествия" в Тверской области не будет
Отменены парады Победы в Твери и Ржеве
Телефонные мошенники обманули жительницу Твери на 145 тысяч рублей
В УФСИН России по Тверской области молодые сотрудники присягнули на верную службу
В сметане с тверского предприятия нашли кишечную палочку