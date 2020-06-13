В Тверской области молодой мужчина уложил спать свою знакомую и похитил 110 тысяч с ее карты

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:56:26+03:00

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы

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В полицию Конаковского района поступило заявление от 35-летней жительницы Твери. Женщина пояснила, что с её карты пропало более 100 тысяч рублей.

После уточнения деталей выяснилось, что до этого тверичанка гостила у своего 35-летнего знакомого в поселке Козлово Конаковского района. Мужчина знал, где лежит карта и её пин – код. Чем и воспользовался.

Правда, не сразу. Гостеприимный хозяин радушно принимал гостью, а после того, как она уснула, тихонечко, чтобы не разбудить, украл карту и снял с нее все наличные в ближайшем банкомате. Вернуть карту владелице он, кстати, не забыл.

В этом подозреваемый и признался после того, как его задержали по месту жительства. Как и в том, что чужими деньгами (110 тысячами рублей) распорядился по своему усмотрению.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU