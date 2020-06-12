2020-06-12T23:02:56+03:00
Общество

В акции "Надень народное на День России" приняла участие и молодая мама из Твери

Девушка прогулялась в сарафане около многоэтажки
Ирина ТАРАСОВА
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Главной сутью флешмоба было - надеть сарафан и выйти в нем на улицу. Фото: Анастасия СерковаГлавной сутью флешмоба было - надеть сарафан и выйти в нем на улицу. Фото: Анастасия Серкова
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12 июня по всей России, в рамках главного праздника страны прошли флешмобы: #НаденьНародноеНаДеньРоссии #ЯвСарафане #МамавСарафане #ЯвНародном #ДеньРоссии. Объявили их творческие фольклористы страны, сами в них и принимали участие, передавая эстафету из города в город.

Главной сутью флешмобов было - надеть народную одежду, выйти в ней на улицу, а затем выложить фото в соцсети.

В акции приняла участие и Тверь, в частности участница семейной этностудии "Матица" Тверского государственного объединенного музея Анастасия Серкова.

Молодая мама двоих детей решила соединить на фото историю и современность. В русском народном костюме она прогулялась с детьми около многоэтажного дома. На фото это выглядит эпично: венециановская красавица - на фоне небоскребов.

На фото это выглядит эпично: венециановская красавица - на фоне небоскребов.

На фото это выглядит эпично: венециановская красавица - на фоне небоскребов.

В акции приняла участие и тверская мама. Фото: Анастасия Серкова

В акции приняла участие и тверская мама. Фото: Анастасия Серкова

В акции приняла участие и тверская мама. Фото: Анастасия Серкова

В акции приняла участие и тверская мама. Фото: Анастасия Серкова

В акции приняла участие и тверская мама. Фото: Анастасия Серкова

В акции приняла участие и тверская мама. Фото: Анастасия Серкова

В акции приняла участие и тверская мама. Фото: Анастасия Серкова

В акции приняла участие и тверская мама. Фото: Анастасия Серкова

ИСТОЧНИК KP.RU

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В акции "Надень народное на День России" приняла участие и молодая мама из Твери
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