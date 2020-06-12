В акции "Надень народное на День России" приняла участие и молодая мама из Твери
12 июня по всей России, в рамках главного праздника страны прошли флешмобы: #НаденьНародноеНаДеньРоссии #ЯвСарафане #МамавСарафане #ЯвНародном #ДеньРоссии. Объявили их творческие фольклористы страны, сами в них и принимали участие, передавая эстафету из города в город.
Главной сутью флешмобов было - надеть народную одежду, выйти в ней на улицу, а затем выложить фото в соцсети.
В акции приняла участие и Тверь, в частности участница семейной этностудии "Матица" Тверского государственного объединенного музея Анастасия Серкова.
Молодая мама двоих детей решила соединить на фото историю и современность. В русском народном костюме она прогулялась с детьми около многоэтажного дома. На фото это выглядит эпично: венециановская красавица - на фоне небоскребов.
На фото это выглядит эпично: венециановская красавица - на фоне небоскребов.
В акции приняла участие и тверская мама. Фото: Анастасия Серкова
В акции приняла участие и тверская мама. Фото: Анастасия Серкова
В акции приняла участие и тверская мама. Фото: Анастасия Серкова
В акции приняла участие и тверская мама. Фото: Анастасия Серкова
ИСТОЧНИК KP.RU