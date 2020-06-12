2020-06-12T21:13:39+03:00
Происшествия

Похитителей икон задержали в Тверской области

Парочка залезла в дачный дом москвички
Ирина ТАРАСОВА
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Подозреваемых удалось задержать в кратчайшие срокиПодозреваемых удалось задержать в кратчайшие сроки
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12 июня в дежурную часть полиции Тверской области обратилась 66 – летняя жительница Москвы. Женщина сообщила, что из ее дачного дома, расположенного в деревне Кульнево Кесовогорского района, похитили семь икон.

На месте следователи установили, что воры проникли в дом, подобрав ключ, а криминалисты изъяли отпечатки пальцев предполагаемых преступников.

Что касается самих подозреваемых, то их удалось задержать в кратчайшие сроки. Ими оказались жители Тверской области: 37-летний мужчина и его 46-летняя подельница.

- Фигуранты задержаны в порядке статей 91-92 УПК РФ. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УУ РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Все иконы вернуть хозяйке не удалось. Некоторые преступники успели сбыть. В настоящее время задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в регионе.Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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