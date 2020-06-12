2020-06-12T16:50:29+03:00
Происшествия

Водитель, сбив 11-летнего ребенка в Тверской области, скрылся с места аварии

Мальчика госпитализировали в Ржевскую ЦРБ
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Ребенка госпитализировали до приезда экипажаРебенка госпитализировали до приезда экипажа
Изменить размер текста:

12 июня в Зубцове Тверской области на улице Болотникова у дома 33 произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.

Водитель, управляя предположительно серебристой "Шкодой", совершил наезд на 11-летнего мальчика. После аварии автомобиль с места аварии скрылся, личность водителя пока не установлена.

- Ребенок переходил грунтовую дорогу справа налево по ходу движения технического средства, - уточняют в УГИБДД по Тверской области.

Диагноз пострадавшего устанавливается. Его госпитализировали в Ржевскую ЦРБ до приезда экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери скончалась от пневмонии врач высшей категории, кардиолог Лидия Кузьминская
Водитель, сбив 11-летнего ребенка в Тверской области, скрылся с места аварии
Сердца, флаги и стихи: Жители Тверской области признаются в любви к России
Ни звонков, ни интернета: абоненты МТС в Тверской области остались без связи
Гуляющим на бульваре Радищева в Твери не рекомендуется садиться на скамейки
Женщина-водитель не справилась с управлением, и автомобиль опрокинулся в кювет под Тверью
С Днем России жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя
В День России жителей Тверской области приглашают на концерты, мастер-классы и акции
В Тверской области проголосовать по Конституции смогут даже те, кто живет у черта на куличках
Игорь Руденя сообщил, что через три года Морозовские казармы в Твери расселят
Игорь Руденя рассказал, какие районы газифицируют в Тверской области
"Нашествия" в Тверской области не будет
Отменены парады Победы в Твери и Ржеве
Телефонные мошенники обманули жительницу Твери на 145 тысяч рублей
В УФСИН России по Тверской области молодые сотрудники присягнули на верную службу
В сметане с тверского предприятия нашли кишечную палочку