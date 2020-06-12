Водитель, сбив 11-летнего ребенка в Тверской области, скрылся с места аварии

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:50:29+03:00

Изменить размер текста: A A

12 июня в Зубцове Тверской области на улице Болотникова у дома 33 произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.

Водитель, управляя предположительно серебристой "Шкодой", совершил наезд на 11-летнего мальчика. После аварии автомобиль с места аварии скрылся, личность водителя пока не установлена.

- Ребенок переходил грунтовую дорогу справа налево по ходу движения технического средства, - уточняют в УГИБДД по Тверской области.

Диагноз пострадавшего устанавливается. Его госпитализировали в Ржевскую ЦРБ до приезда экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU