2020-06-12T14:41:37+03:00
Общество

На звонков, ни интернета: абоненты МТС в Тверской области остались без связи

Компания пытается решить проблему в ближайшее время
Ирина ТАРАСОВА
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Компания пытается решить проблему в ближайшее времяКомпания пытается решить проблему в ближайшее времяФото: Александр Новиков
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12 июня в соцсетях появились сообщения, что у абонентов МЧС в Тверской области отсутствует связь. Во время звонка в телефоне тишина, гудки не идут, интернет также не работает. Оказалось, что проблема носит не единичный характер и даже выходит за пределы региона.

- Я - дозвонилась до компании. Меня выслушали и ответили, что "техническая служба вашу заявку рассмотрит". Никаких объяснений по поводу данной ситуации мне не дали. Как и не сказали, когда она будет решена. Пока приходится пользоваться кнопочным телефоном и другой сим-картой, - рассказала "КП"-Тверь" одна из пострадавших абонентов.

Уточняется, что компания пытается решить проблему в ближайшее время. Называется и причина сбоя.

«Сторонней организацией повреждена волоконно-оптическая линия связи, в связи с чем могут наблюдаться кратковременные ограничения доступа в интернет. В ближайшее время услуги будут доступны в полном объёме», - отмечается в официальном сообщении.

P.S. Около 13.30 связь была восстановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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