2020-06-12T11:52:47+03:00
Происшествия

Женщина-водитель не справилась с управлением, и автомобиль опрокинулся в кювет под Тверью

Угрозы ее жизни нет
Ирина ТАРАСОВА
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Водитель был трезвВодитель был трезвФото: Сергей ГАПОН
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12 июня на 43 км автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка Калининского района Тверской области произошло ДТП.

Водитель Хендай Солярис не справился с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

- Во время ДТП пострадал водитель, 40-летняя женщина. Признаков алкогольного опьянения выявлено у нее не было. Угрозы её жизни нет, - комментируют в Управлении ГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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