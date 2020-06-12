Женщина-водитель не справилась с управлением, и автомобиль опрокинулся в кювет под Тверью

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:52:47+03:00

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12 июня на 43 км автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка Калининского района Тверской области произошло ДТП.

Водитель Хендай Солярис не справился с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

- Во время ДТП пострадал водитель, 40-летняя женщина. Признаков алкогольного опьянения выявлено у нее не было. Угрозы её жизни нет, - комментируют в Управлении ГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU